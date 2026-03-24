El rey español recibe al general Grynkewich, del Mando Supremo Aliado en Europa de la OTAN

El comandante del Mando Supremo Aliado en Europa, encargado de diseñar las iniciativas militares de la Alianza Atlántica, visitó el pasado mes de enero al contingente español Fuerza Kuchyňa, desplegado en Eslovaquia, con el fin de conocer de primera mano su misión, capacidades y grado de preparación, así como su contribución a la disuasión y defensa colectiva de la OTAN en el flanco este.

La reunión con Felipe VI del general estadounidense de más alto rango en Europa, un cargo que ha estado siempre en manos de Estados Unidos, se ha producido en unos días marcados por el conflicto en Oriente Medio.

Como general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Alexus G. Grynkewich asumió el cargo de vigésimo primer comandante supremo aliado en Europa de la OTAN el 4 de julio de 2025.