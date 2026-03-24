El veto a empresas europeas por el tema de las listas grises no aplica al Canal de Panamá

Este veto establecido por el presidente panameño, José Raúl Mulino, "no vincula al Canal de Panamá", un este autónomo del Estado, afirmó este martes el Vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), John Langman.

Al menos esa fue la respuesta dada por los departamentos legales consultados al respecto, dijo el funcionario, durante un encuentro con corresponsales acreditados en Panamá para explicar el avance del proyecto de construcción de un tercer embalse para el paso navegable, el único de agua dulce del mundo.

Langman indicó que el Canal está sosteniendo acercamientos informales con empresas de todo el mundo, incluidas europeas, interesadas en la construcción del embalse de río Indio, un proyecto de unos 1.500 millones que se espera sea licitado y adjudicado el próximo año.

El Canal presentó en el 2025 una hoja de ruta de inversiones para la próxima década por más de 8.500 millones de dólares y incluye la construcción de un corredor energético, nuevos puertos y el embalse.

El presidente Mulino dijo el pasado 17 de febrero que se mantenía "la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar" proyectos en el país "de aquí en adelante", aunque matizó que "Italia, Grecia y España" estaban exentas porque "no tienen a Panamá en ninguna lista".

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El Ejecutivo panameño ha anunciado proyectos como el tren que unirá la Ciudad de Panamá con David, en la frontera con Costa Rica, una vía de unos 400 kilómetros por un montante estimado en al menos 4.000 millones de dólares, ha despertado el interés de empresas de España y de Francia.

La UE anunció el pasado 17 de febrero que decidió mantener a Panamá en una lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria porque, según el bloque, no ha subsanado deficiencias en materia de exenciones e intercambio de información fiscal.

En el último año, Panamá ha salido de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador. Además, en 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).