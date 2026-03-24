España pide a EE.UU. que vuelva a la negociación para acabar con la guerra en Irán

En una rueda de prensa en Madrid, Albares valoró el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques sobre infraestructuras energéticas de Irán.

También pidió al Gobierno iraní que ponga fin a sus ataques a otros Estados del Golfo Pérsico y a los realizados a través de milicias en Irak y en Líbano, y que desbloquee la navegación en el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

Respecto al Líbano, Albares condenó la "amenaza de la invasión israelí" del sur de ese país y los bombardeos sobre Beirut, que tienen ya "consecuencias humanitarias catastróficas" con más de un millón de personas desplazadas.

El responsable de la diplomacia española subrayó que "la soberanía y la integridad territorial del Líbano tienen que preservarse, y España las defenderá y denunciará cualquier ataque a ambas".

"Todas las partes deben de mostrar contención, desescalar el conflicto y mitigar inmediatamente el impacto desestabilizador que ya tiene a escala global", consideró Albares.

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Por otro lado, el ministro confirmó que este jueves y viernes viajará a Argelia, en concreto a Argel y Orán.

Argelia, dijo, es "un país vecino, un socio, un amigo de España" con el que se comparten "fuertes intereses comunes", tanto respecto a la estabilidad en el Mediterráneo como a los intercambios comerciales, especialmente en estos momentos en su calidad de suministrador de gas "de primer orden y fiable".