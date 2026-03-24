España traslada a Colombia su solidaridad tras el trágico accidente de un avión militar

En un comunicado del Ministerio español de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Pedro Sánchez transmite su más sentido pésame a las autoridades colombianas y a los familiares de los fallecidos, y expresa su deseo de una rápida recuperación a los heridos. ​​

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra este lunes por causas aún desconocidas tras despegar desde Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada en el departamento del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

Según el balance ofrecido por el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis de la tripulación de la FAC y dos de la Policía Nacional.