Fráncfort cae un leve 0,07 % tras la nueva subida del precio del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 0,07 %, hasta 22.636,91 puntos.

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, subió un 2 %, hasta 102 dólares, y el de Texas se encarecía un 4,23 %, hasta los 91,95 dólares el barril.

Israel continuó los ataques al sur del Líbano, en medio de los combates con el grupo chií Hizbulá.

Nuevos datos muestran una ralentización de la actividad económica de Estados Unidos debido en parte a la escalada de la violencia en Oriente Medio.

El índice de gestores de compras de la actividad total de EEUU bajó en marzo hasta 51,4 puntos, desde los 51,9 puntos de febrero, según S&P.

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El crecimiento de la actividad económica de Alemania se ralentizó mucho en marzo, como en el resto de la zona del euro, debido a la guerra en Oriente Medio.

El índice de gestores de compras de la actividad total de Alemania, de los sectores manufacturero y de servicios, bajó en marzo hasta 51,9 puntos, desde los 53,2 puntos en febrero, debido al debilitamiento de los servicios, según S&P.

Si el indicador supera los 50 puntos, indica crecimiento de la actividad económica.

El fabricante de software para empresas SAP bajó un 4,1 %, hasta 147,62 euros, después de que el banco estadounidense JP Morgan situara las acciones en "neutral" y bajara la cotización objetivo a 175 euros desde 260 euros porque prevé una ralentización del crecimiento de la entrada de pedidos a sus servicios en la nube actuales.

El grupo farmacéutico y químico Bayer perdió un 1,9 %, hasta 37,74 euros, después de ofrecer 8,5 millones de acciones de Inclusive Capital Partners.

El distribuidor de químicos Brenntag ganó un 7,6 %, hasta 55,16 euros, tras una recomendación de compra de Deutsche Bank, y BASF subió un 4,2 %, hasta 48,85 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 2,6 %, hasta 151,50 euros, pero Siemens cedió un 1 %, hasta 209,20 euros.