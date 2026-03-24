Francia aportará los mayores recursos para la construcción del monorriel dominicano

El monorriel, cuya construcción fue anunciada por Abinader en agosto pasado, tendrá un trazado de 12 kilómetros que unirá el más poblado municipio de la provincia de Santo Domingo con la capital del mismo nombre y que conllevará una inversión de 1.000 millones de dólares.

Un comunicado oficial dominicano precisó que durante la "exitosa" reunión, Macron reiteró su apoyo al proyecto del monorriel y al plan integral del transporte del Gran Santo Domingo.

"Durante años, Francia ha sido un gran colaborador en el ámbito de las infraestructuras en el país (República Dominicana), trabajando mano a mano para fortalecer la movilidad y el transporte sostenible, con proyectos como la construcción y extensión del metro y el teleférico de Santo Domingo", abundó la información.

La nota dominicana aseguró que los "aportes" de Francia al país isleño van desde el financiamiento, diseño y la construcción de infraestructuras, hasta el suministro de material rodante y tecnología de última generación al contar con empresas de gran capacidad y experiencia en materia de transporte y movilidad.

En marzo de 2025, el Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron la Hoja de Ruta de Cooperación 2025-2027, para impulsar el desarrollo económico y social en República Dominicana a través de una serie de programas y proyectos en sectores clave para la transición social y ecológica, como transporte, desarrollo urbano, clima, biodiversidad, educación, agua y saneamiento, salud, gobernanza y energías renovables.

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Macron manifestó a Abinader el compromiso de su país en mantener una relación bilateral "sólida y de confianza", durante su encuentro en el Palacio del Elíseo.

El mandatario francés expresó a Abinader el "apego" de su país por mantener "esta relación sólida y de confianza" con la República Dominicana, según un mensaje en redes sociales publicado por Macron.

Asimismo, jefe de Estado subrayó la solidez de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico en la región, así como en otros desafíos globales, incluidos los medioambientales.

Abinader realiza una visita oficial de dos días a Francia, que incluyó un discurso en la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el ratificó su lucha contra la corrupción, a la que llamó "un impuesto invisible".