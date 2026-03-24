Francia condena "firmemente" la idea de Israel de controlar zona libanesa en el río Litani

"Son declaraciones que condenamos firmemente y que, además, contravienen todos los grandes principios que, hasta ahora, y sin tener siempre éxito, han servido para intentar resolver los problemas de seguridad y estabilidad en el Líbano", declaró Barrot durante una comparecencia en una comisión parlamentaria.

Para el ministro de Exteriores francés, el Líbano "debe salir de esta crisis con su soberanía e integridad respetadas, y con el monopolio de la fuerza militar para casos legítimos".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este martes que los cinco puentes "utilizados por Hizbulá" sobre el río Litani han sido detonados, y añadió que el Ejército "controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani".

El ministro no detalló si el control será temporal o por cuánto tiempo se extenderá.

La "zona de seguridad" del Líbano mencionada por Katz cubre una distancia extensa entre la Línea Azul (la divisoria 'de facto' entre ambos países) y el río Litani, de la cual Israel ha forzado el desplazamiento de la población y donde operan sus tropas contra infraestructura de Hizbulá.

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La ONU establece que todo este área ha de ser una zona desmilitarizada, salvo para la FINUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano) y el Ejército libanés.

Unas 1.040 personas han muerto, entre ellas 118 niños, y cerca de 2.900 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de las hostilidades entre Hizbulá e Israel el pasado 2 de marzo, en el marco de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.