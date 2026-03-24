FundéuRAE: Cuba, claves de redacción

1. “La Habana”, con el artículo en mayúsculaEl nombre de la capital de Cuba incluye el artículo, por lo que este se escribe con mayúscula (“La Habana”), como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, y es inadecuado prescindir de él. También lo es emplear la grafía inglesa de este topónimo (“Havana”) en los textos en español.

Su gentilicio es “habanero”. Se recuerda además que el que corresponde a Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país en número de habitantes, es “santiaguero”, como puede verse en la obra mencionada.

2. “Apagón”, mejor que “blackout”Para referirse al corte de suministro eléctrico, se recomienda evitar el término inglés “blackout” y utilizar la expresión española “apagón (eléctrico)”.

3. Accidentes geográficos, grafíaLos nombres de los accidentes geográficos compuestos por un sustantivo genérico y un nombre propio se escriben normalmente con el genérico en minúscula, como sucede con el “mar Caribe”, las “islas Antillas” y el “estrecho de (la) Florida”. Dado que, en estos casos, el artículo no forma parte del nombre propio, lo indicado es la minúscula.

En lo que respecta a “(la) Florida”, cabe añadir que, aunque es habitual prescindir del artículo en casi todo el ámbito del español, en algunos países caribeños, como Cuba, suele mencionarse con él, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”.

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4. “Castrismo” y “anticastrismo”, escritura adecuadaLa palabra “castrismo” se escribe en minúscula por ser un nombre común. Ocurre lo mismo con “castrista”, usada para lo relacionado con él o sus partidarios.

A partir de estas dos voces se forman “anticastrismo” y “anticastrista”, que se escriben, como sucede por lo general con los términos que incluyen un prefijo, en una sola palabra y sin guion.

5. “Miami”, pronunciaciónAunque este topónimo, que se cita a menudo en relación con la emigración cubana, a veces se pronuncia a la inglesa (/maiámi/ o /mayámi/), en español es /miámi/.

6. Los cargos, en minúsculaLos nombres de los cargos se escriben con minúscula inicial por tratarse de sustantivos comunes: “El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha mostrado a favor de dialogar con Estados Unidos”, “El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a dejar en claro la postura de la Administración Trump hacia Cuba”.

7. El peso cubano, símboloLa moneda oficial en el país es el peso cubano, para la que se utilizan los símbolos “CUP” y “$”. Este último corresponde también a los pesos argentino, chileno, mexicano y uruguayo, así como al dólar.

8. “Revolución cubana”, mayúsculas y minúsculasComo indica la “Ortografía de la lengua española”, se escriben con mayúscula los sustantivos que forman parte del nombre de las revoluciones y también los adjetivos, salvo aquellos especificativos que expresan nacionalidad, en los que se emplea minúscula inicial: “Revolución cubana”.

9. “Partido Comunista de Cuba”, grafíaEn la denominación “Partido Comunista de Cuba”, lo apropiado es escribir con mayúscula inicial todos los términos, salvo la preposición, como explica la ortografía académica. Su sigla es “PCC”.

Cabe recordar que, en caso de mencionar el “marxismo-leninismo” o el adjetivo “marxista-leninista”, lo adecuado es utilizar guion intermedio.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.