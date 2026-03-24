'Futbol: Diseñando una pasión': la muestra de diseño americano rumbo al Mundial

A partir del próximo 25 de marzo los recintos de este espacio museístico exhibirán uniformes de estrellas del universo de fútbol latinoamericano de la talla de Pelé o Diego Armando Maradona, así como folletos y panfletos con hazañas no tan reconocidas como el Mundial Femenino de México de 1971 y también los balones utilizados en cada torneo, como el Telstar de 1970.

El Franz Mayer será el primer encuentro de este recorrido cultural para recibir al Mundial en el que participarán 19 museos de la Ciudad de México con sus propias exposiciones, entre los que se encuentran el Museo de Antropología o el Museo Papalote del Niño.

Junto a las zonas de aficionados para ver los encuentros, que tendrán pantallas con capacidad de hasta 500 metros cuadrados en lugares emblemáticos de la capital mexicana, estas actividades son el intento de la FIFA y el Gobierno mexicano por “democratizar el fútbol”.

“Habrá otras cosas que puedas hacer durante los dos, tres o incluso seis partidos de cada día. Sigue existiendo la democratización en el fútbol”, explicó el CEO de Host City Michel Bauer, encargado de gestionar infraestructuras y actividades ajenas a los partidos.

Ante la polémica por el precio de los boletos en las sedes mexicanas, señaló que la FIFA es la entidad responsable de regular los encuentros, excluyendo a su equipo y al gobierno de la 'mucha controversia' que ha rodeado al proceso de venta

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Y es que una entrada para uno de los partidos de la selección mexicana oscila entre los 12.500 pesos (unos 600 dólares) y los 50.000 (2.500 dólares), cifras criticadas por los aficionados e incluso anteriormente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sobre ello, la directora del museo, Giovana Jaspersen, respondió que la intención del Franz Mayer es generar una conversación sobre “aquello que pasa fuera del estadio” y atraer a hinchas y público general sin ser sectarios.

“Hay muchas personas que en lugar de festejar que tengamos una Copa Mundial han sido un poco reactivos y ha habido muchas conversaciones en relación a quién puede acceder a los partidos, pero nosotros queríamos que fuera una conversación no sobre los juegos, sino una en la que todos podamos formar parte”, opinó.

Aunque Jaspersen defendió que la muestra cautivará a los hinchas más acérrimos —capaces de notar si el balón amarillea por la lluvia de un encuentro—, y quiso enfatizar el deseo del equipo del Franz Mayer por atraer a esos curiosos del arte que jamás imaginaron ver ambas disciplinas unidas

“Se trata de saber qué sucede en los materiales, en los diseños, en cómo recibimos la información en relación a la Copa, pero sobre todo de cómo se prepara una ciudad y su comunidad a tener esta competición en su país”, apuntó.

El recorrido será una inmersión en el diseño y avances realizados por los país americanos desde el primer Mundial celebrado en 1935 con Uruguay como anfitriona hasta llegar al torneo de Brasil en 2014 o a los previos del que tendrá lugar a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.