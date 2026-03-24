Georgia condena a prisión a opositora por pintar sobre un cartel del partido en gobierno

El Tribunal Municipal de Tiflis dictó una condena de 18 meses de cárcel por un hecho ocurrido en septiembre de 2025, semanas antes de celebrarse las elecciones locales de octubre.

La acusada de daños a la propiedad privada, de 46 años, permanece detenida desde septiembre del año pasado, por lo que le queda un año de condena por cumplir.

El juez dictaminó que la pancarta "será devuelta a su legítimo propietario" y el rotulador utilizado por Joshtariya "debe ser destruido".

La política no acudió al juicio y emitió un comunicado en el que afirmaba que "no reconoce ninguna rama del gobierno, incluido el poder judicial".

Joshtariya fue viceministra de Estado para la Integración Europea entre 2007 y 2012 durante el mandato del entonces presidente Mijaíl Saakashvili.

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A mediados de marzo el Parlamento Europeo adoptó una resolución en apoyo de la política calificando su detención de políticamente motivada y condenando la persecución de la oposición georgiana.

En los últimos años el gobierno georgiano se ha alejado de su voluntad de integración en la Unión Europea y ha adoptado posiciones prorrusas y tomado medidas de persecución de la oposición similares a las del Kremlin.