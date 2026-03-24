Gobernador de región rusa reconoce ventajas de Telegram ante servicio mensajería nacional

"Sin duda, el principal problema hoy en día es la falta de notificaciones instantáneas en los canales de alerta sobre ataques con drones", dijo Gladkov en la red social rusa VKontakte.

Gladkov aseguró que las autoridades trabajan en ese problema y ofreció “un nuevo algoritmo” para monitorizar la información sobre nuevos ataques.

El gobernador reconoció que la nueva opción es más “incómoda”, pero pidió optar por ella de todas formas, porque de ello dependen la vida y la salud de los lugareños.

Bélgorod, en la frontera con Ucrania, es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra con constantes ataques con drones y artillería del enemigo.

Las autoridades rusas comenzaron en febrero a ralentizar el funcionamiento de Telegram, al que acusan de incumplir la legislación rusa, algo que provocó críticas de ciudadanos y algunos funcionarios, que utilizan activamente esa herramienta para comunicarse con la población.

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Paralelamente, se promociona la red de mensajería MAX, donde ya comenzaron a trasladar sus canales gran parte de medios y creadores de contenido de Rusia, sin que eso provocara por el momento la ‘mudanza’ a la nueva plataforma de todos sus seguidores de Telegram.