Greenpeace: mancha de crudo en el golfo de México tiene "impacto severo" en el ecosistema

En un comunicado, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con otras organizaciones, entre ellas Greenpeace, señaló que el derrame de hidrocarburo, que inició en los primeros días de marzo, "ha impactado más de 630 kilómetros de litoral".

"Hasta este momento, las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco es posible asegurar que éste haya dejado de ocurrir; y tampoco ha sido posible la identificación y sanción a los responsables", señaló el comunicado.

El 12 de marzo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo a medios que el derrame de hidrocarburos provenía de un barco petrolero en las aguas del estado de Tabasco, mientras que el Gobierno mexicano apuntó que continuaba "evaluando la fuente del contaminante" y luego Nahle optó por la versión del gobierno.

Luego, el 16 de marzo, el Gobierno mexicano informó que habían concluido las labores de contención del derrame de hidrocarburo, mientras continúan los trabajos de limpieza en la zona marítima donde se detectó inicialmente el vertido.

Según el Gobierno y sus agencias "se recolectaron 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, almacenados en celdas temporales habilitadas para su manejo adecuado".

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Pero este lunes, la Red y distintas ONG señalaron que desde el 1 de marzo se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz.

"Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco", apuntó el texto.

También señalaron que la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado del 19 de marzo que "las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85 %".

Sin embargo, en los registros de la Red del Corredor Arrecifal junto con las comunidades denunciaron "que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en 9 sitios se ha realizado limpieza únicamente por las comunidades; en 8 sitios la limpieza la han realizado autoridades junto con comunidades, y en 8 sitios la limpieza ha sido realizada por parte de Pemex".

La emergencia, señalaron, "no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave" que amerita, aparte de la limpieza , otras acciones de atención a la emergencia que son obligaciones de las autoridades y empresas implicadas.

"Especialmente preocupante es la situación de vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, que han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados", expresaron.

Ante ello, llamaron a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector a "suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos" conforme el artículo 79e de la Ley del Sector de Hidrocarburo, y sancionar a los responsables.