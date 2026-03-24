Grifols estudia la salida a Bolsa en Estados Unidos de su división de 'biopharma'

La empresa ha anunciado que su Consejo de Administración ha iniciado un proceso para evaluar una potencial oferta pública inicial y, aunque no garantiza que la operación se realice, destaca que la transacción busca captar capital para reducir su deuda e invertir en el crecimiento de mercados clave.

En un comunicado, la empresa detalla que, en caso de que la operación se termine completando, Grifols sacaría a Bolsa una participación minoritaria de su negocio de 'biopharma' en EE. UU., mientras la empresa matriz mantendría su cotización en España y el control del negocio de Biopharma.

La división de 'biopharma' de Grifols es el principal motor de los ingresos de la compañía, y en ella se incluye el desarrollo y la comercialización de medicamentos derivados del plasma humano (proteínas plasmáticas) y otras terapias biotecnológicas.

Grifols capitaliza unos 5.500 millones de euros en la Bolsa española y en 2025 logró un beneficio neto de 402 millones de euros, más del doble que los 157 millones que logró el año anterior (un 156,1 % más).

De los 7.524 millones de euros que registró la compañía en 2025, 6.487 millones procedieron de la unidad de 'biopharma', lo que muestra la importancia de la división en la firma, que cuenta con una ratio de apalancamiento de 4,2 veces.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La unidad 'biopharma' ha liderado los ingresos del grupo, con 6.487 millones, un 5,6 % más, mientras que el área de diagnóstico decrece un 0,8 %, hasta 639 millones, y la de Bio Supplies cae un 28,5 %, hasta 154 millones.

Si se lleva a cabo, el negocio de 'biopharma' en EE. UU. contará con su propio Consejo de Administración, un equipo directivo y una estructura de gobierno corporativo dedicados, lo que le permitirá operar con un enfoque estratégico claro y la agilidad necesaria, destaca la empresa.

"Este posicionamiento se alinea con el interés de los inversores en una compañía estadounidense centrada exclusivamente en el negocio del plasma y con una estructura de capital simplificada tras la salida a bolsa", insiste la compañía.

La operación, destaca Grifols, refuerza la visión de autosuficiencia, al crear la primera y única compañía que no dependería del plasma, la fabricación ni del suministro procedentes de fuera de Estados Unidos.

Para la catalana, el negocio de 'biopharma' en EE. UU. opera en el principal mercado de plasma del mundo, que suministra más del 60 % del plasma mundial y "sigue mostrando una fuerte demanda estructural, con una previsión de crecimiento del sector a una tasa de un dígito alto en los próximos años".