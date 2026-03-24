Informe de la ONU contabiliza 1.700 actos violentos contra palestinos en Cisjordania

Las autoridades israelíes dirigieron, participaron o autorizaron esta violencia, aseguró el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos por la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif, y que cubre el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

En ese periodo, resumió la "número dos" de derechos humanos de la ONU, hubo un marcado aumento de la violencia y de los asentamientos, como parte de la estrategia del Gobierno israelí para "consolidar la anexión de grandes partes del Territorio Palestino Ocupado, sometiendo así a los palestinos a mayor opresión".

Unos 180 de los 1.700 ataques denunciados culminaron en palestinos asesinados o heridos, denunció un informe que confirmó al menos 14 muertes a manos de colonos, con o sin la participación de fuerzas israelíes.

Al-Nashif también denunció la impunidad de los ataques, ya que en el periodo estudiado sólo se presentaron acusaciones formales en un caso.

El informe también señaló que en el periodo cubierto se autorizó la construcción de 27.000 viviendas en Cisjordania, el triple que en los 12 meses anteriores, y se dictaron otras medidas que "según han dicho públicamente cargos israelíes, podrían enterrar definitivamente la idea de un Estado palestino".

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Paralelamente se demolieron 1.700 estructuras, medidas que junto a las anteriores forman parte de una clara estrategia de "alterar la geografía y la demografía de Cisjordania, arrebatando a los palestinos de sus casas, tierras, recursos naturales y patrimonio cultural".

El desplazamiento de más de 36.000 palestinos en el periodo "constituye traslados forzosos prohibidos por el derecho internacional que hacen temer una limpieza étnica", aseguró Al-Nashif.