Investigan por corrupción al vicejefe del órgano regulador del sector financiero de China

Las pesquisas están a cargo de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y la Comisión Nacional de Supervisión, según un comunicado oficial difundido este martes en medios estatales.

Dichas entidades son los dos principales órganos encargados de perseguir irregularidades dentro del partido gobernante y la administración pública, respectivamente.

Por el momento las autoridades no han precisado de qué se acusa exactamente a Zhou, quien ocupaba hasta ahora el cargo de viceministro de la NFRA, el organismo encargado de supervisar todo el sector financiero de la segunda economía mundial exceptuando los mercados de valores.

La agencia, creada en 2023 y dependiente del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino), abarca el control de bancos y aseguradoras, conglomerados financieros y la protección de los inversores del regulador del mercado de valores.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, impulsó una ofensiva de gran alcance contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de conglomerados estatales.

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La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y malversación dentro de la estructura del PCCh, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos.