Irán enfría el posible diálogo y nombra a "un duro" como encargado de seguridad: Día 25

Este excomandante de la Guardia Revolucionaria, un ultraconservador del ala más dura de la República Islámica, tomará el timón en tiempos de guerra del órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exteriores de Irán.

El nombramiento de Mohamad Baqer Zolqadr, que sustituye a Alí Lariyani, asesinado la semana pasada por Israel, se produce en una jornada en que las bolsas mundiales se tiñen de rojo después de que se enfriaran las expectativas de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, están dejando "puntos de acuerdo importantes", pese a que Teherán niega que haya conversaciones en curso.

Este es el resumen del día 25 de la guerra:

Fuentes gubernamentales confirmaron este martes a EFE que Pakistán encabeza una iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto para poner fin a la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y que Islamabad se ha ofrecido como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la relación que mantiene con Trump.

- "Dado que es de interés para Pakistán y la región, el país está encabezando los esfuerzos de mediación para un diálogo entre EE. UU. e Irán, con el objetivo de negociar el fin de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán", dijo a EFE un alto funcionario del gobierno bajo condición de anonimato.

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- Por su parte, la embajada de Irán en Pakistán tachó de "engaño" la oferta de negociaciones de Estados Unidos y rechazó cualquier diálogo con Washington, un posicionamiento que enfría el intento de mediación encabezado por Islamabad para poner fin a la guerra.

La tensión sigue creciendo en Líbano, donde el número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre llevada a cabo por Israel en su campaña contra el grupo chií Hizbulá se elevó este martes a 1.072, después de que 33 nuevas personas perdieran la vida y 90 más resultaran heridas en las últimas 24 horas.

- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló que los cinco puentes "utilizados por Hizbulá" sobre el río Litani han sido detonados, y añadió que el Ejército "controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani".

- Además, Líbano anunció que ha expulsado al embajador de Irán -Hizbulá es un aliado clave de Teherán- por supuestas injerencias del diplomático iraní en los asuntos del Líbano, un movimiento aplaudido por Israel y condenado por el grupo chií.

- El grupo chií advirtió de que la medida solo sirve a los intereses de Israel y abre la puerta a las divisiones, en momentos "extremadamente críticos" en los que el Líbano precisa unidad interna a todos los niveles.

Las consecuencias económicas y energéticas de la guerra en Oriente Medio siguen haciéndose notar a lo largo y ancho del mundo.

- El Gobierno de Catar declaró la cláusula de "fuerza mayor" en los contratos de la petrolera estatal QatarEnergy y varios países -China, Corea del Sur, Italia y Bélgica- por el ataque iraní a la planta de Ras Laffan que afectará a su capacidad de exportación a largo plazo.

- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes el estado nacional de emergencia energética, en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la guerra contra Irán, que afecta especialmente a las naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.