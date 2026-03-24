Irán tacha de "engaño" el diálogo con EE.UU. y enfría el intento de mediación de Pakistán

"Irán considera la petición de negociaciones de EE.UU. como un nuevo intento de engaño para reponerse, encontrar lagunas y buscar conexiones para intensificar los ataques nuevamente", sentenció la embajada iraní en la capital pakistaní a través de la red social X, apenas horas después de que Pakistán confirmara su ofrecimiento como mediador entre Irán, EE.UU. e Israel.

La misión diplomática iraní afirmó que "la confianza es nula tras dos rondas de ataques en medio de las conversaciones" y que, "con intimidación y retórica totalitaria, no hay ninguna posibilidad".

Estas declaraciones llegan después de que Pakistán confirmara que encabeza una iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto para poner fin a la guerra entre las tres potencias que ha desatado o agravado otros conflictos en la región.

En este sentido, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, indicó en X que "con la aprobación de Estados Unidos e Irán, Pakistán se muestra dispuesto y honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

En declaraciones anteriores a EFE, fuentes gubernamentales afirmaron que Islamabad se ha ofrecido también como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la relación que mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con los ataques coordinados de EE.UU. e Israel sobre territorio iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.