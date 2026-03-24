Israel derriba presuntas sedes de Hizbulá en Beirut y mantiene presencia terrestre en sur

El Ejército israelí dijo que bombardeó en Beirut un cuartel general de la Fuerza Radwan, el grupo de élite de Hizbulá, donde según ellos había presencia de milicianos, así como un centro de inteligencia.

Además, cazas bombardearon una estación de la radio Nour que, según Israel, operaba bajo los auspicios de la milicia chií en Tiri (sur del Líbano).

En un comunicado posterior, el Ejército dijo que sus tropas se mantienen desplegadas "como parte de una posición defensiva" en la zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur de Líbano.

Allí, el Ejército aseguró haber hallado bocas de túneles y destruido un "complejo de armas" del grupo chií.

Las granjas de Shebaa son una pequeña franja de terreno disputada entre Líbano, Siria e Israel; que este último ocupó en 1967 durante la Guerra de los Seis Días, pese a situarse en los Altos del Golán sirios (dos tercios ocupados desde entonces por Israel).

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Unas 1.040 personas han muerto -entre ellas 118 niños- y cerca de 2.900 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de las hostilidades entre Hizbulá e Israel el pasado 2 de marzo, en el marco del ataque a Irán.

En territorio israelí, los ataques del grupo chií aún no se han cobrado ninguna vida. Tan solo un israelí en un kibutz del norte murió por un ataque de artillería erróneo perpetrado por el Ejército israelí desde el Líbano.