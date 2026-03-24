Israel dice haber abatido en Beirut a miembro de CGRI con "planes terroristas"

"La Armada neutralizó ayer (lunes), bajo la dirección de inteligencia del Shin Bet, en la zona de Beirut a Muhammad Ali Kourani, un terrorista de la Fuerza Quds que promovía planes terroristas bajo la dirección de elementos de inteligencia iraníes", afirmaron Ejército e inteligencia interior israelíes en un comunicado conjunto.

De acuerdo a ambos cuerpos la inteligencia iraní "continúa operando y promoviendo planes terroristas desde Líbano".

La Fuerza Quds es una unidad de élite de los CGRI especializada en operaciones de inteligencia y guerra asimétrica para extender su influencia fuera de las fronteras iraníes a través de milicias aliadas.

Ayer mismo Israel afirmó haber atacado el cuartel general de seguridad de CGRI en Teherán y el domingo por la noche plantas dedicadas a la fabricación de armas y misiles.

Entre los objetivos enumerados por el Ejército israelí estuvieron entonces una sede de defensa aérea de CGRI, un gran complejo militar en el centro de la capital, y un cuartel de inteligencia y un puesto de mando de la Fuerza Quds, usado para coordinar y supervisar la inteligencia de este cuerpo militar.

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Por otra parte, este martes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron gasolineras a lo largo de Líbano que supuestamente servían para financiar a la milicia chií libanesa Hizbulá.

Asimismo, las FDI continúan su operación a gran escala en el sur de Líbano, considerada por muchos como una invasión terrestre de facto, mientras parte del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha pedido abiertamente que se amplíe la frontera hasta el río Litani para crear una supuesta zona de amortiguamiento militar.

Por debajo del Litani, aproximadamente 30 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y Líbano, vivían unas 250.000 personas, muchas de las cuales se han visto obligadas a abandonar sus hogares ante los intensos ataques del ejército israelí.

En todo Líbano, desde que comenzara la guerra iniciada por Israel y EE.UU. contra Irán, se registran ya más de un millón de desplazados y más de un millar de fallecidos.