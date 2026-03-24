Israel dice que controlará el resto de puentes y el área libanesa hasta el río Litani

Katz señaló que los cinco puentes "utilizados por Hizbulá" sobre el río Litani han sido detonados, y añadió que el Ejército "controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani", según anunció en un comunicado.
El ministro no detalló si el control será temporal o por cuánto tiempo se extenderá.
El titular de Defensa reiteró, además, que "cientos de miles de residentes" expulsados del sur del Líbano por los bombardeos israelíes no volverán a sus hogares hasta que Israel garantice la seguridad de sus ciudadanos.
"El principio es claro: si hay terrorismo y misiles, ni casas ni residentes", alertó Katz, que días atrás dijo que toda estructura próxima a la frontera será destruida siguiendo el modelo de las ciudades gazatíes de Beit Hanún y Rafah (ambas destruidas prácticamente en su totalidad y aún ocupadas militarmente).
La "zona de seguridad" del Líbano mencionada por Katz cubre una distancia extensa entre la Línea Azul (la divisoria 'de facto' entre ambos países) y el río Litani, de la cual Israel ha forzado el desplazamiento de la población y donde operan sus tropas contra infraestructura de Hizbulá.
La ONU establece que todo este área ha de ser una zona desmilitarizada, salvo para la FINUL y el Ejército libanés.
Unas 1.040 personas han muerto -entre ellas 118 niños- y cerca de 2.900 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de las hostilidades entre Hizbulá e Israel el pasado 2 de marzo, en el marco del ataque a Irán.