Juicio a Nicolas Zepeda entra en fase final con testimonios clave y contrastes periciales

Narumi Kurosaki, estudiante de francés de 21 años, desapareció en la ciudad de Besançon (este de Francia) en la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016. Su cuerpo nunca ha sido encontrado, pero desde el primer momento la investigación centró las sospechas en Zepeda, su exnovio, con quien había mantenido una relación en Japón y a quien la policía vincula con los días finales de la vida de la joven en Francia.

La sesión de hoy estuvo dominada, en primer lugar, por la intervención de Arthur del Piccolo, el novio francés de Narumi en el momento de su desaparición. Visiblemente emocionado, el joven ingeniero defendió con firmeza la tesis de la acusación y cargó duramente contra Zepeda, a quien responsabilizó directamente de la muerte de la estudiante japonesa.

"Sé desde hace tiempo lo que ocurrió", afirmó, convencido de que Narumi fue asesinada la noche del 4 al 5 de diciembre. Del Piccolo rechazó además la hipótesis de una desaparición voluntaria -defendida en su momento por la defensa- y subrayó que la joven tenía proyectos personales y familiares incompatibles con una huida.

Del Piccolo también relató cómo, tras conocer la presencia de Zepeda en Francia, sintió haber sido "manipulado" por el chileno, quien tras el supuesto crimen habría enviado mensajes al francés haciéndose pasar por la japonesa para hacerle creer que seguía en vida, y lamentó haber tardado en alertar a las autoridades.

Él creía -debido a los mensajes recibidos- que la chica se había ido a Lyon y pensaba que, tal vez, estaba con otra persona, lo que reconoció que le hizo sentirse avergonzado.

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Por la tarde, la atención se centró en los peritajes psiquiátricos, que evidenciaron importantes discrepancias. Un primer experto describió al acusado como una personalidad con rasgos manipuladores, señalando su tendencia a responder de forma evasiva, y consideró que este perfil era "compatible" con las acusaciones.

En cambio, un segundo psiquiatra ofreció una visión mucho más matizada, situando a Zepeda dentro de la "normalidad" y descartando trastornos mentales relevantes. Según él, no se identifican rasgos psicopatológicos significativos ni signos de perversión o paranoia, aunque reconoció que, en caso de culpabilidad, el acusado habría actuado con plena lucidez. Estas conclusiones fueron aprovechadas por la defensa para reforzar su tesis de ausencia de premeditación.

La jornada concluyó con la comparecencia del padre del acusado, Humberto Zepeda, quien defendió la inocencia de su hijo y aseguró que este siempre le negó cualquier implicación: "Me miró a los ojos y me dijo: 'Papá, no soy responsable'".

El padre le describió como un "hijo ejemplar" y negó cualquier influencia sobre la justicia chilena, rechazando también las insinuaciones sobre un supuesto poder económico o social de la familia. Asimismo, reveló que su hijo rechazó varias propuestas para abandonar Chile antes de su extradición, insistiendo en que decidió enfrentarse a la justicia porque se considera inocente.

Interrogado sobre la posibilidad de que su hijo hubiera mentido, el testigo acabó admitiendo que, "como todo el mundo", podría haberlo hecho, y el presidente del tribunal le señaló que "no lo sabe todo" sobre él. Pese a la presión, el padre reafirmó su apoyo incondicional: "Es mi hijo y lo seguirá siendo mientras yo viva".

Este nuevo juicio se desarrolla tras una decisión del Tribunal Supremo -el más alto tribunal judicial francés- que en febrero de 2025 anuló la sentencia de 28 años de prisión dictada en diciembre de 2023 en apelación, que había confirmado la condena original de 2022.

La anulación se basó en un defecto de forma relacionado con la presentación de pruebas durante el juicio anterior, que no fueron comunicadas debidamente a la defensa, lo que abrió la puerta a este tercer proceso.