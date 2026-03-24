Kast pide responsabilidad frente al alza de combustibles y proteger el transporte público

Su Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, informó de que el precio de la gasolina se elevará en torno al 32 % y el del diésel en un 62 % a partir del próximo jueves, debido a la subida del petróleo por la guerra en el golfo Pérsico.

El alza anunciada representa la segunda mayor subida en la historia del país, por lo cual el mandatario dijo entender que las medidas son "un golpe al bolsillo" que "es duro" y que pueden generar manifestaciones, pero requirió mesura en declaraciones a medios locales durante su visita a Puerto Montt, en el sur de Chile, por la inauguración de una feria acuícola.

"Pedimos solidaridad y que cuiden el transporte público, cualquier daño que se realice a un bus o disturbios en la entrada de los metros perjudica a todos los chilenos", afirmó Kast, quien fue investido hace 13 días.

El dignatario añadió que comparte la idea de que "puede haber manifestaciones, pero tienen que ser pacíficas, que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse".

Durante el comité ampliado de Gobierno que presidió este lunes el mandatario ultraderechista, según fuentes del diario local El Mercurio, se expresó la preocupación de que la decisión genere protestas populares, considerando lo vivido durante el estallido social de 2019 durante la presidencia del fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

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Además, del incremento en los precios se informaron de otras medidas paliativas como el congelamiento por un año de las tarifas del transporte público en la capital del país, y una subvención a la parafina para la calefacción durante el otoño y el invierno.

"Lo que no podemos hacer es engañar a las personas, no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos, para después en corto tiempo más tener que pagar las consecuencias en temas sociales y ayudas a las familias más necesitadas", esgrimió.

Diversos gremios como empresarios del transporte de carga o públicos interurbanos denunciaron que no han sido escuchadas sus recomendaciones de graduar el aumento y adviertiero de la inflación, mientras que parlamentarios de la izquierda opositora cuestionaron las medidas.

"La situación mundial es distinta a la que le tocó a gobiernos anteriores, el precio del barril casi duplica su valor, y con la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales", señaló.

Kast reiteró que la administración del expresidente Gabriel Boric los dejó sin fondos de reserva, al tiempo que solicitó colaboración para tramitar proyectos de ley en el Congreso relacionados con la contigencia.

"Los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad y pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo. Que se la jueguen por la gente", añadió.