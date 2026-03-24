La actividad económica de México cae un 0,3 % interanual en enero

El Inegi detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó por la caída del 1,1 % en las actividades secundarias y pese al avance del 1,6 % en las actividades primarias y del 0,1 % en las terciarias.

Sobre las actividades primarias, la agricultura subió un 0,8 %, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 3,5 %.

En las secundarias, las industrias manufactureras cayeron 3 %; en contraste la minería se elevó 0,8 %, la construcción avanzó 4 % y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, subió 0,4 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor bajó 1,5 %, en contraste con el comercio al por menor, que subió 0,2 %.

También cayeron los transportes, correos y almacenamiento (-0,3 %), mientras que el rubro de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas también se contrajo un 0,8 %.

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En sentido opuesto, destacaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (2,1 %) y los servicios de salud y asistencia social (3,8 %).

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales- el IGAE se incrementó 0,5 % mensual en enero de 2026.

El dato del primer mes del año contrasta con el retroceso interanual de 0,9 % reportado para diciembre de 2025, debido a la caída en el sector primario (-3,7 %), del secundario (-1,1 %) y del terciario (-0,6 %), de acuerdo con el propio Inegi.

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

El dato de enero se da a conocer luego de que el Inegi ajustó al 0,6 % el crecimiento anual del país en 2025 y un aumento del 1,8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil en el 2025.

México creció el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.