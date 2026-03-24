La Bienalsur argentina recala en Rabat con obras de artistas iberoamericanos y marroquíes

La muestra 'Let’s Play – Réenchanter le monde (Juguemos, reencantar el mundo)' se inauguró este martes en el Museo de la Fotografía de Rabat y concluirá el próximo 16 de julio.

La coordinadora del proyecto Bienalsur, Juana Carranza Vélez, dijo a EFE que la exposición gira en torno a la idea del juego y añadió que esta edición arrancó en julio de 2025 en Buenos Aires, se exhibió por distintas ciudades del mundo y concluye en Rabat, su única parada africana.

Según los organizadores, el objetivo de esta muestra es ofrecer una nueva mirada sobre la realidad, y una invitación a "redescubrir la pluralidad de los significados y la riqueza de las sensaciones".

"En este evento, se invita al público a reconectar con una percepción auténtica de la realidad, guiado por la imaginación", se lee en una nota de los organizadores.

En la exposición participan varios artistas como la hispano-argentina Gabriela Bettini, el español Jordi Colomer, los argentinos Marcos López y Aimée Zito Lema, y los marroquíes Abdelhamid Belhamid, Laila Hida, Mouna Karimi, Seif Kousmate y Amine Oulmakki.