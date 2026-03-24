La Bolsa española suma un 0,13 % en una sesión de dudas pendiente de Oriente Medio

El selectivo español ha sumado 22 puntos, hasta los 16.910,2. En el año, acumula unas pérdidas del 1,96 %.

La bolsa española cerró una sesión marcada por la falta de una tendencia clara, en la que se ha movido del terreno positivo al negativo de forma constante y donde ha llegado a perder el 1 %. Wall Street ha abierto a la baja pero, al cierre de las plazas europeas, tan solo el índice Nasdaq cotiza en negativo.

El barril de brent, el crudo de referencia en Europa, rebota más de un 4 % y cotiza por encima de los 104 dólares.

Por valores, la multinacional de fragancias, moda y cosmética Puig lideró las subidas en el parqué español al sumar casi un 13 % tras el anuncio de posible fusión con Estée Lauder.

De los grandes valores, Repsol ganó el 3,44 %; Telefónica, el 3,43 % e Iberdrola, el 1,18 %, mientras que Inditex perdió el 0,56 %; BBVA, el 0,84 % y Santander, el 1,5 %.