La cadena pública australiana ABC suspende emisiones durante 24 horas por huelga general

El paro, que comenzó este miércoles a las 11:00 hora local (00:00 GMT), responde al desacuerdo del personal con la última oferta salarial presentada por la corporación y afectará de forma significativa a toda su programación informativa.

Según informó la propia ABC, alrededor del 60 % de los empleados que participaron en una consulta interna rechazaron una propuesta que contemplaba un aumento salarial del 10 % en tres años, al considerarla insuficiente frente a la inflación e ir acompañada de recortes en las condiciones laborales.

Durante la jornada de huelga, periodistas, técnicos, productores y otros profesionales han abandonado sus puestos, lo que obligará a la cadena a limitar su actividad a emisiones esenciales.

En este contexto, ABC no pasó a negro, pero comenzó a emitir hoy los informativos de la cadena británica BBC.

Representantes sindicales señalaron que la medida refleja la creciente frustración de la plantilla, aunque subrayaron que su intención no es perjudicar a la audiencia.

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Se trata de la primera huelga de este tipo en la cadena pública en dos décadas y se espera que las negociaciones continúen con la mediación de la Comisión de Trabajo Justo.