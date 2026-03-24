La calidad del aire se degradó en 2025, en parte por los incendios y el cambio climático

El octavo Informe Mundial Anual de 2025 de la empresa IQAir analizó datos de estaciones de monitoreo en 9.446 ciudades de 143 países, regiones y territorios, incorporando, este año, 12 nuevos.

La compañía encontró que solo el 14 % de las ciudades respetaron el pasado año las directrices sanitarias fijadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe destaca riesgos persistentes para la salud, tendencias regionales emergentes y lagunas en la monitorización mundial.

Entre sus conclusiones, revela que solo el 14 % de las ciudades del mundo cumplieron la directriz anual de la OMS de PM2.5 de 5 µg/m³ (microgramos por metro cúbico) frente al 17 % de 2024.

Solo trece países/territorios cumplieron la pauta de la OMS: Polinesia Francesa, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Barbados, Nueva Caledonia, Islandia, Bermudas, Reunión, Andorra, Australia, Granada, Panamá y Estonia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, 130 de 143 países/territorios -el 91 %- superó el valor de referencia anual de PM2.5 de la OMS, conforme al informe, que destacó que los cinco países más contaminados fueron Pakistán (67,3 µg/m³), Bangladés (66,1 µg/m³), Tayikistán (57,3 µg/m³), Chad (53,6 µg/m³) y la República Democrática del Congo (50,2 µg/m³).

Loni (India) fue la ciudad más contaminada (112,5 µg/m³) y Nieuwoudtville (Sudáfrica) fue la más limpia del mundo, con una concentración media anual de PM2.5 de 1,0 µg/m³.

En cuanto a las 25 ciudades más contaminadas del mundo se ubicaron en India, Pakistán y China.

Otros datos revelaron que la ciudad principal más contaminada de Estados Unidos fue El Paso (Texas) y que el sureste de Los Ángeles (California) fue la región más contaminada, mientras que Seattle (Washington) fue la ciudad principal más limpia del país.

Además, 2025 fue el segundo año consecutivo en el que ninguna ciudad de Asia Oriental cumplió las directrices de la OMS.

Europa registró tendencias mixtas en 2025, con 23 países con mayores concentraciones de PM2.5 y 18 con descensos. La quema de leña en invierno, el humo de incendios forestales canadienses del verano y el polvo del Sáhara empeoraron la contaminación estacional.

En América Latina y el Caribe, las tendencias fueron positivas: 208 ciudades registraron descensos en la media anual de PM2.5, 95 aumentaron, nueve se mantuvieron sin cambios y se añadieron 13.

Oceanía, por su parte, se mantuvo como una de las regiones más limpias del mundo, con el 61 % de sus ciudades cumpliendo la directriz.

Los incendios forestales, intensificados por el cambio climático, desempeñaron un papel clave en el deterioro de la calidad del aire, al tiempo que las emisiones récord de biomasa en Europa y Canadá contribuyeron a unas 1.380 megatoneladas de carbono.

Canadá fue el país más contaminado de América del Norte por segunda vez en ocho años debido a su segunda peor temporada de incendios registrada, que también afectó a Estados Unidos y partes de Europa.

En Estados Unidos, los niveles medios anuales de PM2.5 aumentaron hasta 7,3 µg/m³ y, al igual que en Canadá, el humo de incendios forestales elevó los promedios en algunos estados.

En Europa, 23 países registraron aumentos en las concentraciones medias anuales de PM2.5, 18, descensos y uno fue añadido. Suiza y Grecia experimentaron incrementos superiores al 30 % debido al humo transfronterizo de incendios de América del Norte y al polvo sahariano de África mientras que Malta registró la mayor disminución, cerca del 24 %.

El consejero delegado de IQAir, Frank Hammes, sostiene que "reduciendo emisiones y abordando el cambio climático, podemos lograr mejoras significativas y duraderas en la calidad del aire global".