La Defensa libia asegura tener controlado el metanero ruso a la deriva en el Mediterráneo

"Equipos especializados han logrado llegar al petrolero, asegurarlo y amarrarlo de forma segura, preparándose para remolcarlo a una ubicación adecuada, conforme a un plan técnico", indicó un comunicado oficial.

La Defensa libia aseguró que supervisa de "forma directa y continua" la situación del petrolero ruso 'Arctic Metagaz' con ayuda de un remolcador marino para garantizar la ejecución segura y eficiente del plan de remolque cerca de las costas libias de Zuara, en el oeste del país.

La Corporación Nacional de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) está implicada también en el seguimiento de la situación que ha alertado a las autoridades libias por los posibles derrames.

La NOC activó planes de emergencia y movilizó a equipos técnicos para combatir vertidos o fugas de la carga del buque cisterna.

La petrolera libia había contratado, en colaboración con la italiana ENI, los servicios de una "empresa internacional especializada" para actuar en caso de incidente medioambiental.

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El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció un ataque con drones supuestamente ucranianos en el mar Mediterráneo contra este buque, que quedó a la deriva en el mar con unas 900 toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado.

Kiev no ha reconocido el presunto ataque contra este carguero.

El metanero 'Arctic Metagaz' es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde la UE, cinco países, entre ellos España, habían advertido por carta del "riesgo grave e inminente" de un desastre medioambiental mayor por la presencia de este buque en el mar.