La economía de Uruguay crece un 1,8 % en 2025 respecto de 2024

El emisor apuntó que dicho resultado "se explica en parte por el crecimiento de la actividad de la refinería de petróleo, las industrias de producción de alimentos, la mayor actividad comercial y el dinamismo en el suministro de comidas y bebidas".

No obstante, detalló que dichos aumentos fueron parcialmente contrarrestados por el desempeño negativo de la construcción y la menor generación de energía eléctrica.

"Durante el año 2025, el Producto Interno Bruto registró una variación de 1,8 % en términos de volumen físico respecto al año anterior, como resultado de un crecimiento de 1,5 % en el volumen físico del Valor Agregado Bruto a precios básicos y un aumento de 4,0 % de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos", puntualizó el Banco Central.

Por otra parte, indicó que, si se observa la participación de las actividades económicas en el PIB del año 2025, se destaca el incremento en la participación de las actividades de Agropecuario, Pesca y Minería (7,2 %) y en menor medida de Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios (25,0 %) y la reducción de las actividades Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas (13,7 %) y Construcción (4,3 %).

"El Saldo de la balanza comercial, si bien resultó favorable para la economía en términos corrientes, presentó un saldo menos superavitario en 2025 respecto al año anterior, debido a una mayor reducción de las exportaciones corrientes respecto a las importaciones corrientes", indicó.

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Este martes, en una rueda de prensa llevada a cabo antes de conocido el informe del Banco Central, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que se encuentra siguiendo con detenimiento la evolución de la economía y la evolución del escenario fiscal.

"Nosotros creemos que estamos en una economía que se desaceleró, pero que está en terreno de crecimiento, levemente por debajo de donde nosotros esperábamos que estuviera en este momento, pero con algunas señales de leve mejora en el último trimestre del año pasado", dijo.