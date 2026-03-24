La estatal argelina de electricidad y gas crea una filial para el mercado internacional

Sonalgaz-Internacional nace para facilitar el acceso de las empresas nacionales a los mercados extranjeros y la exploración de oportunidades de inversión y cooperación, principalmente en el mercado africano y mediterráneo, añadió la nota.

Con este paso de "apertura económica", Argelia ambiciona convertirse en un socio fiable y activo en el entorno regional e internacional, en el que Sonalgaz, creada en 1969, será responsable de desarrollar "las actividades del grupo fuera de las fronteras".

Sonalgaz estaba inmerso en la implantación continental, como en Níger, donde el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb y su homólogo nigerino, Ali Lamine Zeine, presentaron hoy la construcción de una central eléctrica con capacidad de 40 MW en la zona de Gorou Banda.

Argelia es el séptimo país en el mundo y el primero en África en términos de capacidad de producción de gas natural licuado (GNL), con 25,5 millones de toneladas anualmente, hasta finales de febrero de 2024, según el informe de la Unión Internacional de Gas (IGU, por sus siglas en inglés).

La guerra con Irán ha convulsionado el mercado energético en el que hoy Catar declaró la cláusula de "fuerza mayor" en los contratos de la petrolera estatal QatarEnergy con varios países -China, Corea del Sur, Italia y Bélgica- por el ataque iraní a instalaciones de gas.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tiene previsto viajar mañana miércoles a Argelia, principal proveedor de gas a Italia, para consolidar la alianza estratégica entre ambos países.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, visitará también el próximo jueves Argelia, país que definió como "socio estratégico y amigo" y un suministrador de gas "de primer orden y fiable", factor clave en el actual contexto internacional.