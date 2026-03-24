La Justicia ha otorgado 8.084 libertades plenas por amnistía en Venezuela, dice Parlamento

En una publicación en X, el diputado precisó que 7.782 de esas personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica ante tribunales-, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas.

Asimismo, indicó que la comisión ha recibido 11.432 solicitudes válidas de revisiones de casos, que son aquellas peticiones que cumplen con los criterios establecidos en la legislación.

El total de libertades, actualizado hasta este martes, representa un aumento de 16 amnistías otorgadas desde el último reporte, publicado el 20 de marzo por Arreaza.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

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En medio de este proceso, activistas y familiares de presos políticos se mantienen en vigilias permanentes en las afueras de varias cárceles del país suramericano, donde la ONG Foro Penal estima que quedan 503 personas están detenidas por motivos políticos, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

Según el registro de esta ONG, que lidera la defensa de presos políticos, más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas cautelares y restrictivas de su libertad.