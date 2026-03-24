La Justicia sudafricana aplaza el caso del hijo de Mugabe por desacuerdos con la fiscalía

“Siempre hemos actuado de buena fe e intentado cerrar estas negociaciones con la fiscalía”, dijo en rueda de prensa el abogado defensor, Sinenhlanhla Mnguni, al salir de la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Alexandra, en Johannesburgo, que fue reprogramada para el 17 de abril.

El letrado reafirmó que están avanzando en las negociaciones, después de que Mugabe y su primo renunciaran a la solicitud de libertad bajo fianza.

“No me cabe la menor duda de que finalmente encontraremos un punto en común. Se trata de un asunto complejo y de gran repercusión. Comprenderán que no es fácil complacer a todos en este tipo de negociaciones”, añadió Mnguni.

Según la televisión pública SABC, el acuerdo de culpabilidad está "completo en un 98 %” a falta de retoques finales.

El juez Reiner Boshoff concedió el aplazamiento, pero advirtió que esta sería la última prórroga para que ambas partes concluyeran las negociaciones, y determinó que los imputados continúen en prisión preventiva hasta la próxima vista judicial.

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Se esperaba que Chatunga y Mutonje presentaran su declaración en relación con el ataque a tiros el mes pasado en la residencia del hijo de Mugabe en el exclusivo barrio sudafricano de Hyde Park, donde supuestamente, dispararon e hirieron a un jardinero por la espalda.

Ambos se enfrentan a siete cargos, entre ellos intento de asesinato, posesión ilegal de arma de fuego y municiones, obstrucción a la justicia, violación de la Ley de Inmigración y robo.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton.

Chatunga también ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Robert Mugabe fue primer ministro desde la independencia de Zimbabue del Reino Unido en 1980 hasta 1987; y ejerció como presidente de 1987 a 2017, en un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en un relativo aislamiento político, con ciertos privilegios garantizados por su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019.