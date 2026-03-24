La Marina de El Salvador rescata a 16 ecuatorianos tras un naufragio en alta mar

De acuerdo con publicaciones de la Fuerza Armada, la "operación humanitaria de traslado" se desarrolló la noche del lunes y "de manera prioritaria" se transportó a dos hombres "quienes presentan lesiones, uno de ellos en ambos pies y el otro quemaduras en la espalda".

"El resto estará arribando en las próximas horas para verificar su estado de salud y estatus legal", indicó la Fuerza Armada, sin precisar el tipo de embarcación que naufragó, la distancia en la que fueron localizados, su procedencia o destino.

La fuente gubernamental tampoco brindó una actualización de la información proporcionada, a través de X, por la Fuerza Armada.

Medios suramericanos han informado que en días recientes desaparecieron 16 pescadores ecuatorianos en aguas del Pacífico, cerca de las Islas Galápagos.

La Armada del Ecuador, en un comunicado, informó el pasado 18 de marzo que la noche anterior habían recibido una "alerta de incendio" de la embarcación "La Negra FCA Duarte II”, en las "proximidades de la región insular", y que de inmediato activaron el plan de búsqueda y salvamento para su rescate, sin aportar más detalles.

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La Marina Nacional de El Salvador, desde hace unos años, suele realizar operaciones contra el narcotráfico y de vigilancia fuera de las aguas salvadoreñas.