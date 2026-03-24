La mayoría de las bolsas europeas sube menos del 0,5 % con el crudo al alza en 104 dólares

La mayor subida entre las plazas europeas correspondió a Londres, el 0,72 %, mientras que Milán ganó el 0,42 %, París el 0,23 % y Madrid y el índice Euro Stoxx 50 el 0,13 % cada uno. Solo bajó Fráncfort, el 0,07 %.

La caída del 0,8 % de Wall Street en su apertura esta tarde se convertía en un alza del 0,1 % al cierre europeo, lo que permitía conjurar la confusión reinante sobre la situación de la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán.

Al término de la jornada, el parqué neoyorquino cerró en rojo, con el Dow Jones bajando un 0,18 %, el S&P 500 un 0,37 % y el Nasdaq un 0,84 % tras el repunte de ayer, cuando anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

En otros mercados, el oro cayó un 0,16 %, hasta los 4,339 dólares la onza, y la plata sumó un 0,61 %, hasta 69,77 dólares.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguraba que había avances "importantes" en las negociaciones para acabar la guerra, Irán negaba dichos contactos y Pakistán se ofrecía como mediador para unas conversaciones de paz.

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La negativa de Teherán devolvió la incertidumbre al mercado del crudo, y el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió hoy un 4,79 %, hasta los 92,35 dólares el barril.

Continuaban los ataques entre Israel e Irán, así como los bombardeos iraníes contra algún país del golfo Pérsico e Israel anunciaba su intención de anexionarse parte del sur de El Líbano.

La subida final se producía después de que mejorara la actividad manufacturera este mes en Estados Unidos y cayera en el sector servicios (había empeorado la productividad en el cuarto trimestre y habían aumentado los costes laborales hasta el 4,4 %). La consultora ADP dijo que se crearon 10.000 puestos de trabajo la semana pasada.

El barril de petróleo brent se acercaba en el momento del cierre bursátil europeo al precio más elevado del día (104,35 dólares de esta madrugada) y se negociaba a 104,26 dólares con un alza del 4,32 %. Ayer terminó ligeramente por debajo de 100 dólares.

Por su parte, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, tras empezar el día cerca de 58 euros por megavatio hora (MWh), se cambiaba ahora a 53,08 euros con una caída del 5,26 %, aunque pasado el mediodía caía más del 6 % al negociarse a 52,35 euros, precio mínimo del día.

El abaratamiento del gas se producía aunque Trump amenazó con revocar a la Unión Europea las ventajas para importar gas natural licuado estadounidense si este jueves el Parlamento europeo no refrendaba el acuerdo comercial suscrito el verano pasado, que fijaba un arancel del 15 % a las exportaciones europeas.

Las bolsas europeas comenzaron el día con moderadas subidas al aprovechar que Wall Street había avanzado el lunes por el plazo de cinco días anunciada por Trump, que ahora algunos expertos ven como un subterfugio. Así, el índice Dow Jones de Industriales y el Nasdaq Composite subieron el 1,38 % cada uno y el S&P 500 el 1,15 %.

En Asia también repuntaron las bolsas: Tokio el 1,43 % tras la caída de la actividad en los sectores servicios y manufacturero de Japón en marzo y de la inflación en febrero, dos décimas, hasta el 1,3 %, mientras que Seúl avanzó el 2,74 %, Shanghái el 1,78 % tras publicar resultados Xiaomi y Hong Kong el 2,79 %.

En esta jornada, la Unión Europea firmó un acuerdo comercial con Australia y se publicó la subida de la actividad (PMI) manufacturera y la caída en el sector servicios en marzo en la zona euro, Alemania y Francia. En el Reino Unido empeoró en ambos sectores.

La rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo subía 2,4 puntos básicos, hasta el 3,024 %, y el euro, después de rondar durante la sesión el cambio de 1,16 dólares, se depreciaba el 0,2 %, hasta 1,159 dólares.

La onza troy de oro subía levemente, el 0,26 %, hasta 4.418,8 dólares, mientras que la plata ganaba el 1,09 % y se cambiaba a 69,87 dólares.

El bitcóin perdía el 1,61 % al finalizar la sesión bursátil europea, hasta 69.760,8 dólares.