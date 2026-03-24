La Plataforma de Afectados por la Ocupación lleva al PE la "inacción" ante "inquiokupas"

"Venimos a recordar que es responsabilidad del Gobierno exclusivamente hacerse cargo de las familias vulnerables. No podemos ser personas particulares quienes tengan que disponer las necesidades de estas familias", dijo ante los eurodiputados el representante de la plataforma, Ricardo Bravo.

Bravo explicó que la raíz del problema se encuentra en el real decreto que data de la pandemia de covid, por el que se paralizó todo tipo de desahucios a aquellas familias vulnerables que no tienen recurso habitacional, el cual, aseguró, ha fomentado "que miles de falsos vulnerables se cuelen en esta ley" y "que el Gobierno no se haga responsable de estas familias vulnerables".

"Han hecho una nefasta política de vivienda y lo que están haciendo es derivar sus responsabilidades de ofrecer un recurso habitacional hacia pequeños tenedores", dijo Bravo, que aseguró que la paralización de los desahucios "destroza" a familias trabajadoras y genera una inseguridad jurídica que hace que los propietarios retiren sus viviendas del mercado del alquiler.

La representante de la Comisión Europea presente en el debate mostró su empatía con la plataforma, pero recalcó que Bruselas "no tiene derecho de intervención a nivel nacional" en estos casos, ya que "la situación de los propietarios de vivienda sigue siendo de competencia de los países miembro".

La eurodiputada del PP Dolors Monserrat dijo que la ocupación es "un fraude político que premia al delincuente y castiga al propietario, convirtiéndolo en víctima y en vulnerable", y aseguró que apoyará "cualquier misión de investigación en España para que Europa vea con sus propios ojos el drama de la ocupación en nuestro país".

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La socialista francesa Murielle Laurent, por su parte, afirmó conocer la situación española y aseguró que es parecida a la de otros países miembro con "un problema estructural" de la vivienda, pero recalcó que la Comisión Europea no tiene base jurídica para intervenir y que se trata de unas competencias nacionales.

En cambio, Jorge Buxadé, de Vox, puso en duda que la Comisión no cuente con competencias cuando ha puesto en marcha un plan europeo de vivienda asequible, pidió no hacer "ninguna distinción entre ocupación e inquiokupación", puesto que "con ambas se usurpa la propiedad privada", e instó a "endurecer las penas".

El eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez criticó que ningún partido de la Eurocámara hable de la eliminación total de impuestos para la primera vivienda como una forma de generar mayor oferta; mientras que Nora Junco, exparlamentaria de esa formación, consideró que "lo que estamos viendo no es solamente una crisis de acceso a la vivienda, sino una crisis de seguridad jurídica", por lo que pidió "procedimientos ágiles y compensaciones justas".