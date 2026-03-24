La Policía registra 17 inmuebles por apagón en Berlín que dejó sin luz a 50.000 personas

El operativo, ordenado por la Fiscalía General de Berlín y en el que participaron unos 500 agentes, ha estado precedido por una amplia investigación de un grupo de instrucción de la Policía de Seguridad del Estado, entre otras cosas, por "sospecha de sabotaje anticonstitucional, formación de una organización criminal e incendio provocado", informaron las fuerzas de seguridad de la capital en un comunicado.

Entre los sospechosos figuran cuatro personas, de 28, 31, 35 y 36 años, acusados de haber causado conjuntamente, con un incendio provocado el 9 de septiembre pasado en dos postes eléctricos, un grave apagón en seis barrios de Berlín y en partes del municipio de Schönefeld, en Brandeburgo, que afectó a unos 50.000 hogares y 2.000 empresas.

Las autoridades atribuyen a los sospechosos haber actuado con una motivación política de extrema izquierda.

Durante los registros se incautaron numerosas pruebas, entre ellas teléfonos móviles, ordenadores portátiles, documentos y diversos dispositivos electrónicos, mientras continúan las investigaciones sobre el trasfondo del delito así como la participación concreta de cada uno de los sospechosos.