La última escalada en el Líbano: bombardeos contra puentes y combates sin testigos

Como ya ocurrió durante el anterior conflicto de 2024, la franja más meridional del país permanece prácticamente inaccesible mientras la intensa campaña de bombardeos aéreos lanzada por Israel a comienzos de mes se solapa con una operación terrestre dentro del territorio libanés.

Estas son algunas claves para entender la situación y el papel de los diferentes actores:

Una vez más, la clave está en la región libanesa comprendida entre la frontera de facto y el río Litani, sobre el que se ubican los puentes que está bombardeando el Estado judío para cortar el paso a los combatientes del grupo chií Hizbulá, según argumenta.

Hizbulá finalizó su actividad armada en esta misma zona en cumplimiento con el último alto el fuego de hace 15 meses, pero desde el estallido del nuevo conflicto sus filas vuelven a estar presentes en ella.

Al comienzo de la nueva guerra, Israel anunció el establecimiento de algunas nuevas posiciones en el sur del Líbano, mientras que hace una semana dio a conocer el lanzamiento de una operación terrestre en el área.

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En este contexto, sus tropas están enfrentándose con Hizbulá en dos frentes principales, el de Khiam, en el extremo este de la franja fronteriza, y Naqoura, en el lado opuesto.

La propia formación chií reivindica con asiduidad lanzamientos de cohetes e incluso ataques con drones contra soldados israelíes presentes en ambas localidades, mientras que este mismo lunes la FINUL denunció la caída de un proyectil en su cuartel general en Naqoura en medio de los choques.

Con la población local desplazada en bloque a excepción de algunas aldeas cristianas, musulmanas suníes o drusas, y la FINUL a menudo relegada a los búnkeres, los choques entre Israel y Hizbulá tienen lugar sin más testigos que ellos mismos.

El único otro actor presente en la región es el Ejército libanés, que no participa en el estallido de violencia y que ya en los primeros días decidió replegarse de las zonas más fronterizas, coincidiendo con el anuncio del envío de nuevas tropas de Israel.

Con recursos muy limitados, el Ejército del Líbano había aumentado recientemente su presencia en el sur del país hasta los 10.000 soldados, como parte de su compromiso con el alto el fuego de 2024 y con la expansión del control estatal a todo el territorio, en detrimento de las milicias.

La franja que podría quedarse aislada si Israel sigue destruyendo uno a uno los puentes sobre el río Litani representa alrededor del 8 % del territorio del Líbano e incluye la ciudad costera de Tiro, una de las más pobladas del país.

En esta región, la población ahora desplazada vive principalmente de la agricultura y todavía no se había recuperado del anterior conflicto, sobre todo en las áreas fronterizas que Estados Unidos buscaba convertir en una zona tapón disfrazada de zona económica.

El propio presidente libanés, Joseph Aoun, consideró el domingo que los ataques contra los cruces del Litani suponen "el preludio de una invasión terrestre", un escenario que el Líbano ya sufrió en 1978, entre 1982 y 2000, y parcialmente durante las últimas guerras de 2006 y 2024.

Estos bombardeos también han disparado los miedos a que la infraestructura en general pueda convertirse en objetivo, ya que las autoridades libanesas solo han recibido garantías de que el Aeropuerto Internacional de Beirut permanecerá fuera de la lista.

Ya antes del estallido del conflicto el 2 de marzo, el Gobierno había advertido de potenciales represalias israelíes contra la infraestructura si Hizbulá decidía intervenir en favor de su aliado Irán.