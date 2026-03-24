Las autoridades alemanas luchan por rescatar a una ballena que está varada en el Báltico

Según confirmó este martes a EFE la Policía de la ciudad costera de Lübeck, en el norte germano, las autoridades trataron el lunes sin éxito de empujar al animal hacia una zona más profunda con ayuda de embarcaciones policiales, pues actualmente está encallada en un área de apenas dos metros de profundidad.

El cetáceo, un joven ejemplar de ballena jorobada, se encuentra "a unos 20 metros del embarcadero y de la playa", según explicó la Policía de Lübeck.

El lunes, "los agentes de policía avistaron una ballena en las aguas poco profundas, cerca de la entrada del puerto de Niendorf", según la Policía.

Tras la tentativa de rescate del lunes, en la que también participaron especialistas en animales acuáticos del Instituto de Investigación sobre Fauna Silvestre Terrestre y Acuática (ITAW, según sus siglas alemanas), autoridades y expertos volverán a evaluar la situación para tratar de ayudar al animal.

El lunes, con ayuda de las autoridades y expertos, "el animal nadó 25 metros hasta un punto más profundo, de manera que estaba liberado, pero, por algún motivo, por falta de fuerza o de motivación, porque estaba libre y debía haber nadado, no lo hizo", lamentó Stephanie Gross, experta del ITAW.

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Según explicó a la televisión 'NTV' la portavoz del Museo Marítimo Alemán de Stralsund, Almut Neumeister, el cetáceo, que no es una especie autóctona del mar Báltico, pudo haberse extraviado cuando perseguía peces que podían servirle de alimento.

Por su parte, el comisario Ulli Fritz Gerlach, portavoz de la Jefatura de Policía de Lübeck, señaló que "es muy importante que el animal no sufra más estrés", por lo que instó a la población a no acercarse al cetáceo.