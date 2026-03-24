Las bolsas de Asia repuntan tras el anuncio de Trump y entre dudas sobre las negociaciones

El ligero repunte de los mercados se produce tras cerrar el día anterior en rojo por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Aquí lo más destacado de la actividad bursátil en Asia:

El Kospi surcoreano registró una subida superior al 2 % en la sesión matutina de este martes, hasta situarse en 5.522,77 enteros, tras el desplome de más del 6 % de la sesión anterior.

Además, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, remontó cerca del 1,4 %, o 15,63 puntos, hasta situarse en 1.112,52 unidades a media mañana.

Samsung Electronics, valor de referencia local, se recuperó un 1,45 %, mientras que su competidor SK Hynix avanzaba cerca de un 4 %, revirtiendo parte de las bajadas de la sesión previa.

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El principal índice tokiota, el Nikkei, consiguió repuntar este martes cerca de un 1 % al cierre de la media sesión, ganando unos 400 puntos respecto al día anterior, hasta alcanzar los 51.910,42 enteros, con subidas en el 90 % de los títulos.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, registró una subida de cerca del 1,5 %, o 53,6 puntos, hasta colocarse en 3.540,04 unidades tras el cierre de la sesión matutina.

El sector tecnológico y de los semiconductores, vinculado a los activos de riesgo, logró mejorar los resultados de la jornada previa, con la firma Tokyo Electron subiendo cerca del 1,3 %.

Las principales bolsas de China continental y Hong Kong también abrieron al alza este martes. Al inicio de la sesión, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong ganaba un 1,55 %, al elevarse 377,35 puntos hasta situarse en los 24.759,82 enteros.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái subía un 0,53 %, hasta los 3.833 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen lo hacía hasta un 1,27 %, situándose en los 13.514,67 puntos.

Los principales índices bursátiles de India también registraban este martes ligeras subidas durante la jornada.

El BSE Sensex, el principal indicador de la Bolsa de Bombay, subía un 1,54 % hasta los 73.815,88 enteros, mientras el Nifty 50 crecía el mismo porcentaje, situándose en las 22.858,75 unidades.

Los principales parqués del Sudeste Asiático también replicaban la misma tendencia durante la mañana. La bolsa de Ho Chi Minh (1,81 %) se situaba a la cabeza de las ganancias en la región, seguida por las de Bangkok (0,86 %), Manila, (0,78 %) y Singapur (0,39 %).

Kuala Lumpur, sin embargo, registraba un 0,39 % a la baja, mientras el parqué de Yakarta no operaba por ser festivo nacional.