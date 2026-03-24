Las exportaciones de bienes aumentaron un 6 % en Costa Rica en primeros dos meses del 2026

El reporte indica que la industria de equipos de precisión y médico, que representó el 44 % del total exportado, registró un aumento del 4 %, mientras que el sector agrícola, segundo en importancia con una participación del 17 %, tuvo un incremento del 3 %.

Por su parte, la industria alimentaria aumentó un 3 %, el sector eléctrico y electrónico un 42 %, químico farmacéutico un total de 14 %, la metalmecánica un 4 %, y los sectores pecuario y pesca crecieron un 7 %. Otros segmentos como el plástico (-9 %) y el caucho (-7 %) decayeron.

"Este crecimiento, aunque moderado, es tan relevante porque se da sobre cifras históricamente altas, a pesar de que enfrentamos retos internos y externos. Además, es importante observar aumentos en sectores como el agrícola y el alimentario que emplean a muchas personas fuera de la región central", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López.

Entre los principales productos exportados en este periodo, se mantienen los dispositivos médicos (44 %), la piña (6 %), el banano (4 %), los jarabes y concentrados para bebidas (3 %), así como el café oro (2 %).

A nivel de regiones, América del Norte continúa siendo el principal destino, con una participación del 47 %, seguido por Europa (21 %) y América Central (18 %).

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El informe también destacó el crecimiento de Asia (57 %), reflejando también una diversificación de mercados.

"Los incrementos en casi todos los sectores y regiones, es una señal muy positiva, especialmente en un contexto internacional marcado por crecientes fricciones comerciales, tensiones geopolíticas y una demanda global más moderada", expresó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Durante el 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % en comparación con el 2024, para alcanzar la cifra récord de 22.855 millones de dólares.