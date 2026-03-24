Las remesas familiares a El Salvador crecen un 8,4 % en los primeros dos meses de 2026

Las cifras oficiales indican que el monto registrado entre enero y febrero del año en curso es superior en 118,14 millones a los 1.406,64 millones computados en los primeros dos meses del 2025, con ingresos de 759,45 millones en enero y 765,33 en febrero.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

El Salvador totalizó 9.987,91 millones de dólares en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024.

Este monto representó el 20,9 % de los 47.730,2 millones que recibió en 2025 el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que completan Honduras y Guatemala.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024 indican que la cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 3,1 % en 2024, respecto a 2023.

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El estudio da cuenta de que el total de personas con remesas pasó de 1.626.357 en 2023 a 1.575.815 en 2024, una disminución de 50.542.