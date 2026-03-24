Líder socialista portugués finaliza viaje a Venezuela centrado en la situación de presos

En una respuesta a EFE, la oficina de Carneiro detalló que el viaje, que concluyó ayer, lunes, "transcurrió según lo previsto, centrado en la situación de la comunidad portuguesa y con la preocupación de que los casos señalados de portugueses detenidos puedan llegar a ser liberados".

Sin precisar con quién se reunió, su equipo indicó que el líder socialista celebró encuentros "tanto en la Asamblea Nacional como con el Ejecutivo", centrados en estos aspectos.

"La comunidad portuguesa se ha sentido reconfortada por nuestra cercanía y disponibilidad para acompañarla en su futuro", concluyó el escrito.

La prensa portuguesa recogió que un encuentro que tenía previsto con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, finalmente no se produjo por cuestiones de agenda, y que finalmente Carneiro se reunió con el ministro de Exteriores, Yván Gil.

La próxima semana, el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, también visitará Venezuela, entre el 31 de marzo y el 2 de abril, y viajará a Caracas y Valencia.