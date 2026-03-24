Lukashenko viajará mañana a Corea del Norte a invitación de Kim

Lukashenko permanecerá dos días (25 y 26 de marzo) en el país asiático durante su visita oficial, informó el servicio de prensa de la Presidencia bielorrusa.

El comunicado subraya que durante la prevista reunión entre Lukashenko y Kim se abordará "todo el espectro" de las relaciones bilaterales y se determinarán las esferas de mayor interés para la realización de proyectos conjuntos.

Lukashenko, en el poder desde 1994, felicitó este lunes al líder norcoreano por su reelección como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del país.

"La aprobación unánime de esta decisión por la Asamblea Popular Suprema refleja la voluntad colectiva del pueblo coreano y su amplio apoyo a su constante labor de fortalecimiento de la independencia del país y mejora del bienestar de la población", reza el mensaje de felicitación.

Según Lukashenko, la labor de Kim en el cargo seguirá contribuyendo al desarrollo de Corea del Norte y a la prosperidad de sus ciudadanos.

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La reelección del líder del hermético régimen se produjo el domingo durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en Pionyang, tras las elecciones parlamentarias de mediados de marzo. Se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos de Estado.

El conocido como reino ermitaño ha reactivado en los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania, la cooperación a todos los niveles con Rusia y Bielorrusia.