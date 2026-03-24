Lula lanza advertencia sobre los minerales críticos de Brasil en medio del interés de EEUU

"Brasil es un país muy grande, poderoso y con grandes riquezas minerales como las tierras raras y los minerales críticos (...). Ellos ya se llevaron todo el oro, toda la plata, todos los diamantes y ahora no vamos a permitir que nos quiten los minerales críticos que son del pueblo brasileño", afirmó Lula durante un evento en Brasilia.

Aunque el líder progresista no citó a ningún país, sus declaraciones se interpretaron como una alusión a Estados Unidos y al interés de su presidente, Donald Trump, por asegurar el suministro de estos recursos estratégicos.

El país norteamericano viene impulsando alianzas en Brasil para establecer nuevas cadenas de suministro de tierras raras y la semana pasada firmó en São Paulo un memorando de entendimiento con el Gobierno de Goiás, uno de los 27 estados del país, para apoyar la exploración y producción de tierras raras y minerales críticos.

El acceso a estos recursos es una demanda recurrente de Washington en sus negociaciones comerciales, en especial con países que cuentan con grandes reservas, como Brasil.

El mes pasado, Estados Unidos alcanzó acuerdos con otras naciones de América Latina como Argentina y México, así como con la Unión Europea y Japón, en busca de diversificar su suministro de metales críticos en un mercado ampliamente dominado por China.

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En febrero, Lula ya había señalado que pretende abordar este asunto en una eventual reunión con Trump, aunque advirtió que no aceptará "imposiciones".