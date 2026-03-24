Mauritania abre una investigación tras la muerte de dos pastores mauritanos en Mali

"Los dos mauritanos fueron asesinados. Se están realizando esfuerzos para esclarecer este incidente", dijo anoche El Houssein uld Meddou, portavoz del Gobierno mauritano en una rueda de prensa.

En un comunicado, el Estado Mayor del Ejército mauritano confirmó que una unidad compuesta por cinco vehículos y unas veinte motocicletas se desplazó el 20 de marzo a la aldea maliense de Yakna, situada a unos 12 km de la frontera con Mauritania.

Tres personas detenidas allí, dos pastores mauritanos y un maliense, fueron hallados muertos posteriormente.

El domingo, Mohamed Cheikh Sidya Ould Taleb, diputado de Touil, departamento de la región de Hodh El Gharbi, fronteriza con Malí, acusó públicamente al Ejército maliense de asesinar a jóvenes pastores del municipio de Bagdad.

Cheikh Lahbib, portavoz de la familia de los pastores fallecidos, reveló sus identidades a Alakhbar, una agencia de noticias privada mauritana: Zeidan Mohamedou Boubacar y Mohamedou Mohamed Abdallahi Boubacar. Asimismo, afirmó que les habían disparado antes de que sus cuerpos fueran incinerados.

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El sábado, el principal partido de la oposición mauritana, la Agrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo (Tewassoul), también solicitó una investigación, calificando el incidente de "flagrante violación" de las relaciones fraternales y de buena vecindad.

En respuesta, el Ministerio del Interior mauritano reiteró la prohibición del pastoreo en Malí e hizo un llamamiento a concienciar a los pastores para que eviten las zonas peligrosas.

"Todos los ciudadanos deben respetar las instrucciones de las autoridades administrativas y diplomáticas con respecto al pastoreo en territorio maliense y los viajes fuera del país", declaró en un comunicado de prensa.

El Ministerio del Interior aclaró, sin embargo, que el incidente no ocurrió en su territorio y negó cualquier incursión de las fuerzas malienses, enfatizando que sus tropas están desplegadas a lo largo de la frontera.

"Los datos oficiales, tal como se especifica en el comunicado de prensa del Ejército Nacional, indican que el incidente ocurrió en territorio maliense”, agregó.

Estos incidentes se producen en medio de una creciente tensión, marcada por las acusaciones del Ejército maliense de que grupos armados han mantenido retenidos a soldados de este país en el campamento de refugiados de M’Berra, ubicado en territorio mauritano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Mauritania rechazó estas acusaciones, calificándolas de "completamente infundadas".

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el campamento de M’Berra alberga a más de 309.000 refugiados y solicitantes de asilo, la gran mayoría de ellos malienses. En una entrevista concedida al canal de televisión mauritano Sahara 24, el experto en seguridad Ahmedou Ould Mbarck reconoció la dificultad de evaluar la situación.

Señaló que algunos refugiados podrían estar vinculados a grupos armados, y destacó que los refugiados que llegan al campamento "no visten uniformes que permitan identificarlos".

Según el experto, ni Mauritania ni el Ejército maliense pueden determinar con certeza las filiaciones o intenciones de las personas presentes en estas zonas.