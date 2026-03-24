Merz celebra el acuerdo de libre comercio entre la UE y Australia

"Muy buenas noticias para nuestra economía: ampliamos nuestras relaciones comerciales. La UE y Australia han cerrado un acuerdo comercial", señaló Merz en su cuenta de X.

El jefe del Gobierno germano defendió el pacto, que, según él, hará a los europeos "más resilientes", también en materia de "recursos importantes como el litio".

"Ahora hay que implementarlo rápido", subrayó el líder de Alemania, la mayor economía de la UE y la tercera del mundo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció este martes en una rueda de prensa en Camberra que su país y la UE habían cerrado el acuerdo comercial tras casi una década de negociaciones.

Según la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el pacto será beneficioso para ambas partes y reforzará la cooperación en un contexto internacional incierto, marcado en materia comercial por la agresiva política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Para la UE, este acuerdo añadirá casi 8.000 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) a su PIB, según explicó Von der Leyen tras el anuncio de Albanese sobre el acuerdo.

El primer ministro cifró en unos 10.000 millones de dólares australianos (6.000 millones de euros) anuales el aporte que esta nueva alianza comercial traerá a la economía de Australia.