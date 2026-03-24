México celebra los 80 años de la Unesco con la firma de una estrategia conjunta hasta 2031

"Esta estrategia define nuestras prioridades tomando en cuenta los desafíos y las oportunidades del país (...) En ella priorizamos cuatro grandes objetivos: educar para transformar, reconciliar la humanidad con la naturaleza, construir sociedades justas y pacíficas, y fomentar la innovación y la tecnología al servicio de las personas", destacó Morales.

Según expuso Morales en el acto de presentación de la estrategia, celebrada en el Museo Nacional de Antropología de la capital mexicana, el objetivo es "potenciar energías" entre la educación, la ciencia y la tecnología del país norteamericano para así fomentar el "desarrollo sostenible" en un contexto de "incertidumbre y de desafíos globales".

"Desde algunos sectores incluso se cuestiona la pertinencia y la eficacia del sistema multilateral, en particular el sistema de Naciones Unidas (...) Por momentos se pone en duda el diálogo, la igualdad y el respeto por los derechos humanos, valores que guiaron la creación del sistema multilateral después de dos guerras mundiales", lamentó.

Pese a esta situación, destacó que México está desempeñando un "papel crucial" para transformar la ONU, algo que -añadió- es necesario para "responder a los desafíos y ofrecer soluciones concretas" a las naciones.

La estrategia nacional aprobada este martes sigue la línea de la "cooperación" en el seno de la ONU y tiene el objetivo de garantizar el "bienestar" de la sociedad, detalló el funcionario de la Unesco.

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También estuvo presente la actriz mexicana Yalitza Aparicio, conocida por la película 'Roma' y de ascendencia mixteca, quien puso en valor a las comunidades indígenas y alertó sobre sus condiciones de vida, dado que en algunos casos "nosotros tenemos que viajar a otros puntos para contar con educación".

Para celebrar este acuerdo intervino a través de un vídeo el actor Gael García Bernal, embajador de Buena Voluntad de la Unesco, quien subrayó que la colaboración entre el Estado mexicano y el organismo internacional puede ayudar a "volver a esa sensatez" que se buscaba en el desarrollo de la ONU, así como a "salvar" el medio ambiente.

Asimismo, aparte de esta estrategia de país, el organismo internacional suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un acuerdo de colaboración para proteger el patrimonio histórico y arqueológico del país.

Así lo manifestó la secretaria de Cultura mexicana, Claudia Curiel de Icaza, antes de firmar el convenio, del que indicó que fortalece la alianza con la Unesco con "mejores prácticas y protocolos" para la conservación del patrimonio nacional.

"Va a ser muy importante para establecer una plataforma mucho más poderosa de colaboración para la conservación del patrimonio histórico arqueológico vivo", dijo la funcionaria.

Por último, la Unesco reconoció al Museo Nacional de Antropología con un escudo azul, el primero de América Latina al que se le otorga esta insignia que reconoce y protege bienes culturales de alto valor en caso de conflicto armado.