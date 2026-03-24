México estudia la alianza petrolera con Brasil propuesta por Lula

“Sí, me lo propuso en la llamada de teléfono que tuvimos (...) me propuso que por qué no hacíamos una alianza con Pemex. Entonces, no lo hemos decidido”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana explicó que la reunión que tendrán Pemex y Petrobras en abril será clave para conocer con precisión las posibilidades de cooperación tecnológica y financiera, particularmente en exploración y producción en aguas profundas, un rubro estratégico para ambos países.

“Viene la directora de Petrobras ahora en abril a ver al director de Pemex, a la secretaria de Energía; la voy a recibir también, pues para ver exactamente cuál es la propuesta que tiene”, señaló.

Sheinbaum situó la propuesta dentro de los esfuerzos por fortalecer la autosuficiencia energética, pero aclaró que el planteamiento brasileño está enfocado principalmente en petróleo, no en gas.

“Es petróleo, es principalmente petróleo en aguas profundas”, puntualizó.

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Aunque el Gobierno aún no ha tomado una decisión, la presidenta subrayó que la experiencia brasileña podría complementar las capacidades de Pemex en un terreno donde Petrobras es líder mundial.

“Vamos a ver cuál es la propuesta, aún no hemos tomado ninguna decisión, pero lo propuso Lula, es cierto que lo propuso”, insistió.

El análisis de la alianza se suma a los intercambios técnicos que México y Brasil han sostenido en los últimos meses tras la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, al país a finales de 2025.

Sheinbaum destacó, además, el interés de México en aprender de la industria brasileña del etanol.

“Nos interesa mucho el tema del etanol, de la producción de etanol con caña. Nos interesa que tiene mucha historia Brasil en ello (… ) Ellos tienen un laboratorio muy especializado de producción de biomasa con maguey en Brasil”, apuntó.

La presidenta aseguró que su gobierno busca desarrollar alianzas tanto con investigadores como con empresas estatales para impulsar nuevas cadenas de valor en combustibles alternativos y producción energética.

La reunión entre Pemex y Petrobras podría abrir la puerta a una cooperación estratégica entre dos de las mayores petroleras estatales del continente, en momentos en que México busca estabilizar la producción de crudo, avanzar hacia la autosuficiencia y diversificar su matriz energética.