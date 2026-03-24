Milán sube un 0,42 % por el optimismo sobre la evolución en Oriente Medio

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,38 % hasta los 45.600,16 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 602 millones de acciones por un valor de unos 3.604 millones de euros (unos 4.167,89 millones de dólares).

El parqué milanés reaccionó en positivo ante el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que mantiene negociaciones con Irán, pese a que Teherán niega que haya conversaciones en curso y solo reconoce contactos.

Los valores con mejores resultados de la jornada fueron la mpresa de telecomunicaciones Inwit, que creció un 9,89 %, seguida de los laboratorios Diasorin (4,82 %), la fabricante de audífonos Amplidon (4,10 %), el grupo automovilístico Stellantis (3,42 %) y las petroleras Saipem (3,42 %).

En contraste, lideró las pérdidas la fabricante naval Fincantieri, que cayó un 3,66 %, seguida de la multinacional del sector de la defensa Leonardo (-2,06 %), el grupo Ferrari (-1,34 %), la firma de moda Brunello CUcinelli (-1,33 %) y el banco Intesa Sanpaolo (-0,74 %).