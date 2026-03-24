Muere un civil ucraniano en un nuevo ataque con dron ruso a un tren de pasajeros

“Según los datos de la investigación, el 24 de marzo alrededor de las 5.20 se registró un impacto directo en un tren eléctrico que cubría la ruta Slátine-Járkov. Según información preliminar, el Ejército ruso utilizó para el ataque un dron FPV que iba dirigido a un vagón del tren en el momento en que éste se encontraba en la estación de Slátine”, se lee en la nota de la Fiscalía.

La víctima era un pasajero del tren y murió en el acto.

Rusia ha atacado en varias ocasiones trenes de pasajeros ucranianos, y en algunas ocasiones han muerto viajeros del convoy afectado.

Los ferrocarriles son un objetivo habitual del Ejército ruso, que busca socavar la logística ucraniana con sus ataques a locomotoras, trenes y vías de tren.